Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Finaller MVP'si ödülünü kaybettiği bildirildi.



Nuggets yıldızı, Pazartesi günü şampiyonluğu kazandıktan sonra yapılan kutlamalar sırasında ödülü ekipman yöneticisi Sparky Gonzales'in odasına bıraktığını ve sonra nereye gittiğini görmediğini bildirdi:



"Gerçekten bilmiyorum. Kupayı Sparky'nin odasında unuttum ve artık orada değil."



ESPN'den Malika Andrews, sonrasında kupanın bulunduğunu ve Gonzales'in kupayı bugün düzenlenecek olan şampiyonluk geçit töreni için temizleyip hazır ettiğini aktardı.



28 yaşındaki oyuncu, 30.2 sayı, 14 ribaund, 7.2 asist ve 1.4 blok ortalamaları yakalayarak kazandığı ödülle Nuggets'ı tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı.





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