Niklas Süle'nin yeni takımı belli oluyor!

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Niklas Süle'nin yeni bir takımla anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Niklas Süle'nin yeni takımı belli oluyor!
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26 Ocak 2022 15:03
Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Niklas Süle'nin yeni bir takımla anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Sport 1'de yer alan habere göre; Bayern Münih'le sözleşmesini uzatmama kararı alan Alman savunma oyuncusunun, bir takımla anlaşmaya vardığı ancak bu kulübün adının netleşmediği kaydedildi.

3 TAKIM PEŞİNDE

Alman basınında yer alan haberde, Süle'nin Barcelona, Chelsea ve Newcastle United ile adının geçtiği aktarıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

26 yaşındaki futbolcu, daha önce Bayern Münih'ten yıllık 10 milyon euro'luk gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

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