Niklas Süle'nin yeni takımı belli oluyor!

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Niklas Süle'nin yeni bir takımla anlaşmaya vardığı ifade edildi.



Sport 1'de yer alan habere göre; Bayern Münih'le sözleşmesini uzatmama kararı alan Alman savunma oyuncusunun, bir takımla anlaşmaya vardığı ancak bu kulübün adının netleşmediği kaydedildi.



3 TAKIM PEŞİNDE



Alman basınında yer alan haberde, Süle'nin Barcelona, Chelsea ve Newcastle United ile adının geçtiği aktarıldı.



TEKLİFİ REDDETTİ



26 yaşındaki futbolcu, daha önce Bayern Münih'ten yıllık 10 milyon euro'luk gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.





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