Niklas Süle Bayern'den ayrılıyor!

Bayern Münih'in yıldız savunma oyuncusu Niklas Süle için flaş bir iddia geldi.



Christian Falk'un haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle'nin, yeni sözleşme imzalamayacağı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı aktarıldı.



Alman oyuncu, Bayern Münih ile bu sezon çıktığı 25 maçta, 1 asist yaptı.













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