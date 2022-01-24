Niklas Süle Bayern'den ayrılıyor!

Bayern Münih'in yıldız savunma oyuncusu Niklas Süle'nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Niklas Süle Bayern'den ayrılıyor!
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24 Ocak 2022 18:58
Bayern Münih'in yıldız savunma oyuncusu Niklas Süle için flaş bir iddia geldi.

Christian Falk'un haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle'nin, yeni sözleşme imzalamayacağı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı aktarıldı.

Alman oyuncu, Bayern Münih ile bu sezon çıktığı 25 maçta, 1 asist yaptı.

 

 

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