Nihat Özdemir: 'İndirim işine karışmayız'

Türkiye'de karantina nedeniyle herkes işlerini yavaşlatırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yoğunluğu o denli fazla. Futbolun durmasıyla yaşanan mali ve idari sorunları çözmek için gecesini gündüzüne katan Özdemir, kulüplerin bu konudaki yaklaşımlarına ise müdahil olmayacaklarını söyledi.Gündemdeki 3 önemli konu kendisine sorulduğunda yanıtlar gayet netti. Öncelikle birçok ülkede, federasyonlarla koordineli bir şekilde yapılan sporcularla ücret indirimi konusu soruldu. Cevabı tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktı:Özdemir'e bankalarla kulüpler arasında yapılan anlaşmalar konusunda yeni bir girişimleri olup olmayacağı da sorulduifadesini kullandı.Bir başka önemli konu da Finansal Fair Play anlaşmasıydı. UEFA'nın bu konudaki esnek tavrından sonra TFF'nin de bir istisnai durum senaryosu yazıp yazmayacağı konusunda Özdemir'in cevabı: