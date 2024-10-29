Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Nihat Kahveci karşılaşmayı Kontra'da değerlendirdi.
''SARA DÜNYA ÜZERİNDE EN İYİSİ''
"Gabriel Sara dünya üzerinde şu an en iyi top kullanan oyuncu olabilir mi? Böyle bir şey yok, ikinci golde kaş işareti yapması... O kadar yumuşak ve doğru yere kesiyor. Adrese teslim orta yapıyor. Bir tane yaparsın 'tutturdu' derim, geldiği günden beri yapıyor"
''ZATEN MAÇI VAR YÖNETİYOR''
"Hakem olmasa daha keyifli bir maç olurdu. Bir evde kalın ya, zaten VAR yönetiyor. Hakem olmasın; tuşla ekrana yansıtsınlar, oyunculara da stattan anons yapılsın."
''İKİSİNİ TOPLARSAN KIRMIZI KART''
"Davinson'un Immobile ile bir pozisyonu var. Normalde sarı kart verilir. Rafa Silva'ya bir faulü var, sarı verilir. İkisini toplarsan kırmızı kart. Birini versen herhalde Davinson diğerini yapmaz. Niyet de okumayalım, bilemeyiz ama sen ver."
''ICARDI İÇİN PENALTI VERİLİR''
"Bana göre Icardi'nin pozisyonunda penaltı verilir. VAR da çağırmalıydı. Felix Uduokhai'nin müdahalesini gösterebilirdi. Bir temas var. Bana göre verilebilirdi."
''OSIMHEN SANKİ FLORYA'DA DOĞMUŞ''
"Osimhen, Florya'nın orada villalar var. Sanki orada doğmuş, büyümüş, gelmiş idman yapıyor. Galatasaray formasını yıllardır giyiyormuş gibi sahanın içinde."
''BEŞİKTAŞ DAHA İYİ ŞEYLER YAPTI''
"Beklenti bu maçın 0-0 bitmeyeceği yönündeydi, gol bekliyorduk ve maç 2-1 bitti. Sağ olsun hakem yüzünden... Beşiktaş topa daha çok sahip oldu, akan oyunda Beşiktaş daha iyi şeyler yaptı"
Nihat Kahveci: ''Zaten maçı VAR yönetiyor''
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Son güncelleme 29 Ekim 2024 10:55
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Nihat Kahveci karşılaşmayı Kontra'da değerlendirdi.
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