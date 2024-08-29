Nihat Kahveci'ye Galatasaraylı 2 futbolcu için telefon!

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, transfere dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü yorumcu, Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan iki futbolcu için telefon aldığını bildirdi.
Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve an itibarıyla Olympiakos'ta sportif direktörlük görevini yürüten Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı. Kahveci, Kovacevic'in kendisine 2 futbolcu sorduğunu aktardı.
BİRİ TÜRK, İSİM VERMEDİ
Ünlü yorumcu, söz konusu futbolcuların birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti. Nihat Kahveci milli futbolcu için isim vermedi.
DİĞER İSİM ZAHA
Öte yandan Kahveci, Kovacevic'in sorduğu diğer ismin Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.
Ünlü yorumcu, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve an itibarıyla Olympiakos'ta sportif direktörlük görevini yürüten Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı. Kahveci, Kovacevic'in kendisine 2 futbolcu sorduğunu aktardı.
BİRİ TÜRK, İSİM VERMEDİ
Ünlü yorumcu, söz konusu futbolcuların birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti. Nihat Kahveci milli futbolcu için isim vermedi.
DİĞER İSİM ZAHA
Öte yandan Kahveci, Kovacevic'in sorduğu diğer ismin Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.
Ünlü yorumcu, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.