Nihat Kahveci'ye Galatasaraylı 2 futbolcu için telefon!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'dan iki yıldızla ilgilenen sürpriz kulübü açıkladı. Kahveci deneyimli isimler için telefon aldığını canlı yayında duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Nihat Kahveci'ye Galatasaraylı 2 futbolcu için telefon!
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29 Ağustos 2024 11:58
Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, transfere dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü yorumcu, Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan iki futbolcu için telefon aldığını bildirdi.

Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve an itibarıyla Olympiakos'ta sportif direktörlük görevini yürüten Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı. Kahveci, Kovacevic'in kendisine 2 futbolcu sorduğunu aktardı.

BİRİ TÜRK, İSİM VERMEDİ

Ünlü yorumcu, söz konusu futbolcuların birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti. Nihat Kahveci milli futbolcu için isim vermedi.

DİĞER İSİM ZAHA

Öte yandan Kahveci, Kovacevic'in sorduğu diğer ismin Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.

Ünlü yorumcu, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.  

 

 

 

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