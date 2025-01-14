Nihat Kahveci: '25 sene daha şampiyon olamazlar'

"Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık."



"Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8."