Nihat Kahveci: '25 sene daha şampiyon olamazlar'

Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndüğü karşılaşmayı Nihat Kahveci yorumladı.
Sarı-lacivertlilerin son 20 dakikadaki oyununu eleştiren Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"KONUŞUNCA DÜŞMAN OLUYORUZ"
"Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!"
"TARAFTAR İNANIYOR MU?"
"Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten."
Sarı-lacivertlilerin son 20 dakikadaki oyununu eleştiren Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"KONUŞUNCA DÜŞMAN OLUYORUZ"
"Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!"
"TARAFTAR İNANIYOR MU?"
"Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten."
"Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık."
"Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8."
"Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8."