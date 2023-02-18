Nigmatullin: "Galatasaray'a gitmemeli"

Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nigmatullin: 'Galatasaray'a gitmemeli'
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18 Şubat 2023 18:46
Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." dedi.

Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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