Nicolo Zaniolo için ilklerin gecesi; Önce ilk gol sonra ilk "üçlü"

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşındaki galibiyet golünü kaydeden yeni transferi Nicolo Zaniolo, maçın ardından tribünlere "üçlü" çektirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo için ilklerin gecesi; Önce ilk gol sonra ilk 'üçlü'
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11 Mart 2023 23:10
Galatasaray'daki ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını sarsarak takımına galibiyeti getiren İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.

Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.

Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.

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