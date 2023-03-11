Nicolo Zaniolo için ilklerin gecesi; Önce ilk gol sonra ilk 'üçlü'

Galatasaray'daki ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını sarsarak takımına galibiyeti getiren İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.
Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.
Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.
Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.
Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.
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