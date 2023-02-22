Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremde hayatını kaybeden genç taraftar Muhammed Emin Özkan'ın babasına imzalı formasını hediye etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma!
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22 Şubat 2023 23:36
Galatasaray, depremde hayatını kaybeden sarı kırmızılı taraftar Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladıklarını açıkladı.

Vefat eden genç taraftarın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti." ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da, Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti.


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