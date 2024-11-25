Nicolo Zaniolo, Atalanta'da 11'i unuttu!

Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde 11 maçta süre bulurken, bu karşılaşmaların hiçbirine ilk 11'de başlamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo, Atalanta'da 11'i unuttu!
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25 Kasım 2024 15:12
Galatasaray'dan Atalanta'ya yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

25 yaşındaki futbolcu, Atalanta forması altında 11 maçta süre buldu. Zaniolo söz konusu 11 maçın hiçbirine ilk 11'de başlamadı.

GASPERINI HAMLE OLARAK KULLANIYOR

Teknik direktörü Gian Piero Gasperini tarafından sürekli hamle oyuncusu olarak kullanılan Zaniolo, Atalanta'da 11 maçta 229 dakika süre buldu.

1 GOL, 1 ASİST

İtalyan futbolcu, sonradan süre bulduğu 11 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Atalanta'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi durumunda devreye girecek 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

GEÇEN SEZONU İNGİLTERE'DE GEÇİRDİ

Zaniolo, geçen sezonu da kiralık olarak İngiliz ekibi Aston Villa'da geçirmiş ve sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü.

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