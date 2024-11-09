Nicolo Melli: 'Wade Baldwin'in sakatlığı bizi zorladı'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Melli'nin açıklamaları şu şekilde;
"Zor ve fiziksel bir maçtı. Maçın başında Wade sakatlandı, daha da zorlaştı ama biz zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Sayı farkına rağmen kazanmayı başardık, önemli olan da buydu."
Melli'nin açıklamaları şu şekilde;
"Zor ve fiziksel bir maçtı. Maçın başında Wade sakatlandı, daha da zorlaştı ama biz zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Sayı farkına rağmen kazanmayı başardık, önemli olan da buydu."