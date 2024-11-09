Nicolo Melli: 'Wade Baldwin'in sakatlığı bizi zorladı'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Melli'nin açıklamaları şu şekilde;



"Zor ve fiziksel bir maçtı. Maçın başında Wade sakatlandı, daha da zorlaştı ama biz zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Sayı farkına rağmen kazanmayı başardık, önemli olan da buydu."