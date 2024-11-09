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Nicolo Melli: "Wade Baldwin'in sakatlığı bizi zorladı"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Melli: 'Wade Baldwin'in sakatlığı bizi zorladı'
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09 Kasım 2024 01:47
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Melli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Zor ve fiziksel bir maçtı. Maçın başında Wade sakatlandı, daha da zorlaştı ama biz zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Sayı farkına rağmen kazanmayı başardık, önemli olan da buydu."
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