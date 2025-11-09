İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao, Real Oviedo'yu konuk etti.
San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Nico Williamskaydetti.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı ve 17 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti.
Ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunana Real Oviedo ise 8 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer alıyor.
LaLiga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Real Oviedo ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
Nico Williams, tam tavana! 🚀 pic.twitter.com/fI3QOahHG5
— Sporx (@sporx) November 9, 2025
