UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG'ye 5-1 mağlup oldu. 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle iki takımın sahaya çıkmama kararı almasının ardından ertelenen ve 14. dakikadan tekrar başlayan mücadeleyi PSG 5-1 kazandı.Parc des Princes'te Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 21, 38 ve 50'de Neymar ile ilki penaltıdan olmak üzere 42 ve 62'de Mbappe'den geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 57. dakikada Mehmet Topal kaydetti.Bu sonucun ardından Başakşehir grubu 3 puanla son sırada tamamladı. PSG ise puanını 12 yaptı ve grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı.Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi.Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.Dün oynanması gereken ancak Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi nedeniyle turuncu-laciveretli ekibin sahadan çekildiği müsabaka, 14. dakikadan itibaren başladı.15. dakikada rakip ceza sahasına girmeden kaleciyle karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, kaleci Navas topu kurtardı.21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda Ponck'tan sıyrılan Neymar'ın uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-0.38. dakikada ev sahibi takım 2. golü buldu. Hızlı gelişen PSG atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Neymar, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.39. dakikada Fransız ekibi farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile ikili mücadeleye giren Neymar yerde kalırken top Bakker'e geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla yeniden incelendi. Bakker'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, Mert'in Neymar'a yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mbappe, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.