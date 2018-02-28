Neymar, Real Madrid maçında oynayacak mı? Babası açıkladı

Neymar'ın babası, Brezilyalı futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını ve Real Madrid maçında oynayamayacağını açıkladı.

Bu sezon 222 milyon Euro'ya'e transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olan, Marsilya maçında sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terketmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid karşısında sahada olamayacağı açıklanan Neymar'ın ameliyat olacağı ve Mayıs ayına kadar oynayamayacağını iddia edilmişti.ESPN'de yer alan habere göre;PSG teknik direktörü Unai Emery ise yaptığı açıklamada ameliyat iddialarını yalanladı. İspanyol teknik adam, ''Neymar, ameliyat olmayacak. Bu haberler yalan. Doktorlarla konuştum ve daha bir karar almadık. Önümüzdeki birkaç günde kesin kararı vereceğiz. Şu an sakiniz'' sözlerini kullandı.Neymar'ın 3-1 kaybettikleri Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında sahada olup olmayacağı hakkında da konuşan Emery, ''Neymar'ın oynaması için hala küçük bir şans var. Sabırlı olmamız gerekiyor. En önemli şey PSG. Tüm futbolcular maça hazır. Neymar, tabii ki oynamak isteyecektir. Tüm oyuncular oynamak istiyor'' diye konuştu.