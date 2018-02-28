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Neymar, Real Madrid maçında oynayacak mı? Babası açıkladı

Marsilya maçında sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Real Madrid maçını kaçırıp kaçırmayacağı merakla beklenen Neymar için babasından flaş bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar, Real Madrid maçında oynayacak mı? Babası açıkladı
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28 Şubat 2018 01:32
Bu sezon 222 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar, Marsilya maçında sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terketmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid karşısında sahada olamayacağı açıklanan Neymar'ın ameliyat olacağı ve Mayıs ayına kadar oynayamayacağını iddia edilmişti.

BABASI DOĞRULADI

ESPN'de yer alan habere göre; Neymar'ın babası, Brezilyalı futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını ve Real Madrid maçında oynayamayacağını açıkladı.

''AMELİYAT OLMAYACAK, YALAN HABER''

PSG teknik direktörü Unai Emery ise yaptığı açıklamada ameliyat iddialarını yalanladı. İspanyol teknik adam, ''Neymar, ameliyat olmayacak. Bu haberler yalan. Doktorlarla konuştum ve daha bir karar almadık. Önümüzdeki birkaç günde kesin kararı vereceğiz. Şu an sakiniz'' sözlerini kullandı.

''KÜÇÜK BİR ŞANSI VAR...''

Neymar'ın 3-1 kaybettikleri Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında sahada olup olmayacağı hakkında da konuşan Emery, ''Neymar'ın oynaması için hala küçük bir şans var. Sabırlı olmamız gerekiyor. En önemli şey PSG. Tüm futbolcular maça hazır. Neymar, tabii ki oynamak isteyecektir. Tüm oyuncular oynamak istiyor'' diye konuştu.



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