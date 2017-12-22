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Neymar için flaş Real Madrid açıklaması!

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımın yıldız isimlerinden Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar için flaş Real Madrid açıklaması!
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22 Aralık 2017 20:59
Sezon başında 222 milyon Euro bonservis karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olarak dünyanın en pahalı transferi ünvanını alan Neymar için Real Madrid'e transfer olacak dedikoduları çıkmaya devam ediyor. PSG'nin Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise transfer söylentileri hakkında konuştu.

Nasser Al-Khelaifi, Neymar'ın kesinlikle takımda kalacağını açıklarken ''Neymar'ın Real Madrid'e transfer olması imkansız'' sözlerini kullandı ve söylentilerin önüne geçti.

PSG'de Kylian Mbappe ve Edinson Cavani ile harika bir üçlü yaratan Neymar, Fransız ekibinde çıktığı 19 maçta 17 gol ve 13 asist üretme başarısı göstermişti.



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