Neymar için flaş Real Madrid açıklaması!

Sezon başında 222 milyon Euro bonservis karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olarak dünyanın en pahalı transferi ünvanını alaniçin'e transfer olacak dedikoduları çıkmaya devam ediyor. PSG'nin Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise transfer söylentileri hakkında konuştu.Nasser Al-Khelaifi, Neymar'ın kesinlikle takımda kalacağını açıklarkensözlerini kullandı ve söylentilerin önüne geçti.PSG'de Kylian Mbappe ve Edinson Cavani ile harika bir üçlü yaratan Neymar, Fransız ekibinde çıktığı 19 maçta 17 gol ve 13 asist üretme başarısı göstermişti.