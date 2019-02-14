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Neymar, gol sevincinde sakatlık dinlemedi!

Sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar'ın Manchester United maçı sırasında evinde yaptığı hareketler dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar, gol sevincinde sakatlık dinlemedi!
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14 Şubat 2019 17:25
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-0 yendiği karşılaşmayı sakat olduğu için evinde izleyen Neymar, takımının attığı gollerde gösterdiği tepki ile dikkat çekti.

Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanan Neymar, Kimpembe'nin attığı ve PSG'nin 1-0 öne geçtiği golün ardından zıplamaya başladı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde Neymar'ın bacağının bandajlı olmasına rağmen zıplaması ve evde koşması, taraftarların tepkisini çekti.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE SAKİN SEVİNÇ

Mbappe'nin attığı gol sonrasında ise Neymar, bu kez ilk goldeki gibi davranmadı. Mbappe'nin gol sevincini taklit eden Brezilyalı yıldız, 'daha sakin' bir sevinç gösterdi.

Bu sezon daha önce de sakatlanan Neymar için PSG taraftarları, kendisine iyi bakmadığı için yıldız oyuncuyu eleştirmişti. Neymar'ın bu görüntülerinin ardından ise bir kez daha PSG taraftarları, sosyal medya üzerinden Neymar'ı eleştirdi.

  

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