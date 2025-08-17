İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, yaz transfer döneminde bir hamlesini daha duyurdu.
Newcastle United, Aston Villa forması giyen orta saha oyuncusu Jacob Ramsey'i kadrosuna kattı.
Newcastle, 24 yaşındaki İngiliz yıldız için 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 45 maça çıkan Ramsey, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Newcastle United, Jacob Ramsey'i duyurdu
Newcastle United, Aston Villa'dan Jacob Ramsey'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, yaz transfer döneminde bir hamlesini daha duyurdu.
