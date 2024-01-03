Newcastle United'a yeni hoca adayı: Michel Sanchez

Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde grubu sonuncu tamamlayan Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe'ın koltuğu sallanıyor.



Marca'da yer alan habere göre; Newcastle United, alınan başarısız sonuçların ardından Eddie Howe ile yollarını ayırma hazırlığı yapılıyor.



Newcastle United'ın İngiliz hocanın yerine alternatifini İspanya'da bulduğu aktarıldı.



HEDEF GIRONA HOCASI MICHEL SANCHEZ



Haberde, İngiliz ekibinin, Howe'ın ardından takımın başına Girona ile La Liga'da başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk mücadelesinde olan teknik adam Michel Sanchez'i düşündüğü belirtildi.



Siyah-beyazlı ekibin, 48 yaşındaki İspanyol Sanchez ile görüşmelere başlayabileceği aktarıldı.



GIRONA KARİYERİ



2021 yılından bu yana Girona'yı çalıştıran Michel Sanchez, İspanyol ekibi ile çıktığı 110 karşılaşmada 1.70 puan ortalaması yakaladı.



Girona, 18 haftası geride kalan La Liga'da 45 puan ile averajla Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer alıyor.





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