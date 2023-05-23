Newcastle Şampiyonlar Ligi biletini aldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United, sahasında Leicester United'a konuk oldu.



St. James's Park'ta oynanan karşılaşma golsüz sona ererken Newcastle United önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş oldu.



Karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi için 1 puan alması yeterli olan Newcastle, yüzde 77 topla oynama oranına rağmen gol bulamasa da istediğini alarak Şampiyonlar Ligi vizesini almayı başardı.



Leicester City'de Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Newcastle United 70 puana yükselerek haftayı 3. sırada kapattı ve 5. sıradaki Liverpool'la arasındaki puan farkını son haftaya girilmeden önce 4'te tutmayı başardı.

Leicester City ise kümede kalma adına kritik maçı kazanamayarak 31 puanda kaldı ve son sıraya ateş hattında girdi.



