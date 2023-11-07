Neuer'den Icardi cevabı!

Bayern Münih file bekçisi Manuel Neur, Galatasaray maçı öncesi Mauro Icardi için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Neuer'den Icardi cevabı!
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07 Kasım 2023 15:18
Bayern Münih file bekçisi Manuel Neur, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman kaleci, Mauro Icardi'yle ilgili gelen sorunun ardından, "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum." dedi.

Deneyimli kaleci ayrıca, "Dortmund'a karşı çok iyi oynadık. Konsantre olmamız çok önemliydi. Ancak kupadan elendiğimiz için ciddi şekilde üzüldük. Sakatlıktan döndüğüm için çok mutluyum. Takıma tekrardan destek vermek ve gücümü göstermek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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