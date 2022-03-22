Nesibe Aydın, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 91-80 yenen Nesibe Aydın yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
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22 Mart 2022 18:53
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Nesibe Aydın 91-80'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Berk Kurtulmuş

Nesibe Aydın: Thomas 13, Nacickaite 21, Meltem Yıldızhan 10, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 22, Snytsina 13, Merve Uygül 1, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 7, Merve Arı 13, Ferda Yıldız 16, Macaulay 27, Tuğçe Turus, Duygu Özen 4, Gonca Karataş, İrem Sözen, Doyle 13

1. Periyot: 23-29

Devre: 52-48

3. Periyot: 74-69

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