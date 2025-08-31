Nene, Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden biri olan Dorgeles Nene, ilk maçında golle tanıştı.
Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11'de başlayan Nene, 14. dakikada ağları havalandırdı.
Fenerbahçe, ilk maçında gol atan Nene ile Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçti.
