Necip Uysal'ın o sözleri gündem oldu!

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'ın Şubat ayında Mustafa Hekimoğlu için söylediği sözler Grazer maçı sonrası yeniden gündem oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal'ın o sözleri gündem oldu!
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22 Temmuz 2024 12:03
Beşiktaş'ta takımın tecrübeli isimlerinden ve kaptanlarından olan Necip Uysal'ın geride bıraktığımız Şubat ayında genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu için yaptığı açıklama gündem oldu.

Necip Uysal, yaptığı bir açıklamada, "Arda Güler, Semih, bir de bizde Mustafa Hekimoğlu var. Gerçekten onların seviyesinde, belki onların seviyesini de geçebilecek bir oyuncu. Tabi ki ona bağlı, çalışırsa olur. Yaşına rağmen fiziği inanılmaz iyi, oyun bilgisi de iyi. İleride onun ismini duyabiliriz bence." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Hekimoğlu'nun hazırlık maçlarındaki performansı Necip Uysal'ın bu sözlerini akıllara getirerek doğruluğunu kanıtladı.

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