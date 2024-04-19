Ndombele için bütün kapılar kapalı

Galatasaray'daki kiralık süreci beklentilerin çok uzağında kalan Tanguy Ndombele'yi Tottenham da gözden çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ndombele için bütün kapılar kapalı
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19 Nisan 2024 11:19
Galatasaray'daki dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığıyla geçen, sezonun son dönemi gelmesine rağmen hâlâ fit bir görüntüye kavuşamayan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'da da tamamen gözden çıkarıldı.

İngiliz kulübünün yeni sezon planlarında kesinlikle yer almayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna gelecek tüm teklifler kabul edilecek. Karşılıklı olarak sözleşme feshi de seçenekler arasında.

Galatasaray da lig biter bitmez Ndombele'ye veda etmeyi planlıyor. 

 
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