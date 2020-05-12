Fırtına'nın devre arasında İngiltere Championship ekibi Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye kısa sürede kalitesini gösterdi.Bordo- Mavili formayla çıktığı 13 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan Senegalli yıldızın takımda kalması için de operasyon başladı.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacak olan yönetim, 29 yaşındaki oyuncuyu bir yıl daha kiralamak istiyor.Baskı yapmaya başladı Stoke'un, Championship'ten düşme tehlikesi ve İngiliz taraftarların Ndiaye'yi takımda istememesi bu ihtimali güçlendiriyor.Öte yandan başarılı oyuncunun da Stoke yönetimine Türkiye'de kalmak için baskı yapması görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.