NCAA finalinde UConn şampiyon oldu!

NCAA'de geçtiğimiz gece oynanan final maçında Connecticut Üniversitesi, San Diego State Üniversitesi'ni mağlup ederek tarihindeki beşinci şampiyonluğa ulaştı.



Bir diğer adıyla UConn Huskies, dün gece San Diego State Aztecs karşısında 76-59 galip gelerek, okul tarihindeki beşinci NCAA erkekler basketbol şampiyonasını kazanmış oldu.



Karşılaşmanın genelinde üstün gözüken Huskies, altı turnuva maçında ortalama çift haneli farkla galip gelerek bunu başaran beşinci takım oldu.



Daha önce 1999, 2004, 2011 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar kazanmış olan UConn, bu alanda Duke ve Indiana Üniversiteleri ile eşitlenmiş oldu. UCLA 11 şampiyonluğa sahipken, Kentucky Üniversitesi sekiz, North Carolina Üniversitesi ise altı şampiyonluğa sahip.



San Diego State ise okul tarihindeki ilk şampiyonluk maçına çıkmıştı.





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