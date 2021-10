NBA oyuncularının %95'i, KOVID-19'a karşı aşılandı!

NBA oyuncularının %95'inin, KOVID-19'a karşı aşılanmış olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, 2021-22 normal sezonunun başlamasına üç haftadan kısa bir süre kala, NBA oyuncularının %95'i en azından ilk doz KOVID-19 aşısını yaptırmış bulunuyor.



Geçtiğimiz hafta, oyuncuların %90'ının aşılarının tam olduğu belirtilmişti.



Şu anda, yalnızca Golden State Warriors'ın bulunduğu San Francisco'nun yanı sıra, hem New York Knicks hem de Brooklyn Nets'in şehri New York'ta aşısız oyuncuların iç saha maçlarına katılmasını engelleyecek yerel halk sağlığı kısıtlamaları bulunuyor. Bu üç takımdan sadece Knicks, tüm oyuncularının aşılarının tam olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.



AŞILANMADIĞINI DUYURAN OYUNCULAR OLDU



Nets'ten Kyrie Irving ve Warriors'tan Andrew Wiggins, NBA'in aşılanmamış oyunculara kaçırdıkları maçlar için ödeme yapılmayacağını açıkladığı bildirgesini test etmeye hazırlanıyor.



Washington Wizards All-Star'ı Bradley Beal, Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr. ve Orlando Magic forveti Jonathan Isaac dahil olmak üzere diğer NBA oyuncuları, yakın zamanda aşı olmadıklarını doğrulamışlardı. Mevcut kurallara göre, misafir oyuncu statüsünden dolayı hiçbirinin San Francisco veya New York'ta oynaması yasaklanmayacak.



Yine de, NBA'deki 30 takımın her biri antrenman kampına maksimum 20 oyuncu getirebildiğinden ötürü, mevcut aşı oranı, aşılanan 600 oyuncudan yaklaşık 570'ine karşılık geliyor. Tüm takımların, kadrolarını sezon başlangıcı olan 19 Ekim'e kadar, en fazla 15 tam sözleşmeli oyuncuya ve iki adet çift yönlü kontratlı oyuncuya indirmesi gerekiyor.