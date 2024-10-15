NBA'deki yeni kural değişikliğinin, oyuncuların ve koçların maçlar sırasında cep telefonu kullanmasını engelleyeceği bildirildi.



SNY'den Ian Begley, NBA'in takımlara, oyuncuların ve koçların maçın başlangıcından sonuna kadar telefonlarını kullanmalarını yasaklayacak olan yeni kuralı bildirmesinin beklendiğini belirtti.



Önceki kurallar dahilinde, oyuncuların ve koçların, maç başlangıcından 45 dakika öncesine kadar sosyal medyada paylaşım yapmak veya bir resmi veya medya mensubuyla video görüntüleri paylaşmak gibi belirli durumlar için telefonlarını kullanmalarının yasak olduğu belirtiliyordu.



Begley bu kuralların yürürlükte kalacağını, ancak bildirilen revizenin, NBA'in kural değişikliklerinin koçların ve oyuncuların "takım meselelerine odaklanmasını" umması nedeniyle, maçlar boyunca telefon yasağı politikasını daha sıkı bir şekilde uygulayacağını aktardı.



Cep telefonlarının hiç kullanılmasına izin verilmeyen zamanlarda ise takımların "oyuncular ve koçlar için tek bir iletişim anı" belirleyeceği; bu anın ise muhtemelen dışarıda meydana gelebilecek acil bir durum veya oyuncunun o sırada erişmesi gereken diğer acil iletişimler için kullanılacağı kaydedildi.



