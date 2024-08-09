NBA, Noel Günü maçlarını belirledi

NBA'in bu sene düzenleyeceği Noel Günü maçlarını belirlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA, Noel Günü maçlarını belirledi
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09 Ağustos 2024 14:47
NBA'in bu sene düzenleyeceği Noel Günü maçlarını belirlediği bildirildi.

Her sezon NBA'in en önemli etkinliklerinden biri olan Noel Günü için ligin, önemli takımların birbirlerine karşı oynayacağı beş maçı belirlediği açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania, 25 Aralık 2025 için tam listeyi şu şekilde bildirdi:

"Kaynaklara göre 2024-25 sezonu için NBA Noel Günü maçları şu şekilde:

Spurs - Knicks

Timberwolves - Mavericks

76ers - Celtics

Lakers - Warriors

Nuggets - Suns."

LeBron James ve Steph Curry ikilisi, 2016'dan 2019'a kadar üst üste dört yıl bulundukları bu sahneye, verdikleri beş yıllık aranın ardından tekrar dönüyor olacak.

Spurs yıldızı Victor Wembanyama kariyerinin ilk Noel Günü maçında yer alacak ve ayrıca son şampiyon olan Celtics, bu yaz kadrosuna All-Star oyuncu Paul George'u ekleyen 76ers'a karşı mücadele edecek.

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