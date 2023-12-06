NBA'den, scoutlarına lise maçlarına katılma izni!

NBA'in yetenek avcılarının, Sezon İçi Turnuvası sırasında Las Vegas'taki bir lise basketbolu maçına katılmasına izin verileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den, scoutlarına lise maçlarına katılma izni!
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06 Aralık 2023 10:34
NBA'in yetenek avcılarının, Sezon İçi Turnuvası sırasında Las Vegas'taki bir lise basketbolu maçına katılmasına izin verileceği bildirildi.

ESPN'den Jonathan Givony, bu gelişmenin lig personelinin lise maçlarının ve etkinliklerinin çoğunu izlemesinin kısıtlanması yönündeki politikasına değişiklik yapıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Nike ile yapılan ortaklığın bir parçası olarak NBA, yetenek avcılarının Las Vegas'ta yapılacak beş Nike EYBL Scholastic Showcase maçına katılmasına izin verecek ve buna Montverde Academy ve Link Academy arasındaki bir maç da dahil olacak. Montverde'de, 2025 NBA Draftında ilk sıradan seçilmesi beklenen Duke Üniversitesi oyuncusu Cooper Flagg yer alıyor.

NBA ayrıca yetenek avcılarının sene boyunca diğer birçok yüksek profilli lise basketbol etkinliğine katılmasına da izin verecek. Bu, David Stern'ün 2000'li yılların başlarından ortalarına kadar NBA gözlemcilerini liselerin spor salonlarından uzak tutma çabasına öncülük etmesinden bu yana ligin uyguladığı kuralların gevşetilmesi anlamına geliyor.

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