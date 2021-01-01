NBA'den Sarver için "ırkçılık" ve "kadın düşmanlığı" soruşturması!

NBA, Phoenix Suns ve takım sahibi Robert Sarver hakkında ırkçılık ve kadın düşmanlığı suçlamaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı.



ESPN, Suns'ın Sarver yönetimindeki ırkçılık ve kadın düşmanlığı kültürünü detaylandıran bir rapor yayınlamıştı.



Sarver'ın 17 yıllık görev süresi boyunca takım bünyesinde bulunmuş 70'den fazla eski ve mevcut Suns çalışanı ile yapılan görüşmelerde, Sarver yönetiminde toksik ve kısmen düşmanca bir çalışma ortamı olduğu gözler önüne serildi.



Birkaç kişi ESPN'e, Sarver'ın ofiste defalarca ırksal açıdan duyarsız bir dil kullandığını söyledi. Çalışanlar, Sarver'ın bir zamanlar eşinin bikinili bir fotoğrafını çalışanlara dağıttığını ve eşiyle cinsel birlikteliği sırasında yaşadıkları hakkında konuştuğunu açıklayarak, bu uygunsuz davranışlar hakkında konuştular.



"UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY..."



Suns'ın ortaklarından biri, Sarver hakkında "Kadın düşmanlığı ve ırkçılığı had safhada. Bir takım sahibi olarak bu utanç verici" şeklinde konuştu.



Eski bir Suns yöneticisi, Sarver için: "Kadın düşmanlığı veya ırkçılık açısından, onun hakkında duyduğum hiçbir şey beni şaşırtmaz." ifadelerini kullandı.



Birden fazla mevcut ve eski çalışan, ESPN'e Suns yönetiminin diğer üyelerinin toksik ve zaman zaman düşmanca bir çalışma ortamına katkıda bulunduğunu düşündüklerini de anlattı. Hiçbiri Sarver'ın bu olaylara karıştığını söylemese de, birçok kişi kendisinin bu davranışlarının, kurum içindeki diğer bazı yöneticilerin çalışanlarına karşı davranışlarını etkilediğine inandıklarını belirttiler.



"DRAYMOND DİYOR DA BEN NİYE DİYEMİYORUM?"



Eski Suns koçu Earl Watson, 2016'nın Ekim ayında Sarver'ın ırkçı bir dil kullandığı bir olay hakkında konuşmuştu.



Watson, beyaz olan Sarver'ın, 'n***' kelimesini arka arkaya birkaç kez tekrarladığı olayda, "Draymond Green neden sahada n*** diyebiliyor?" dediğini söylemişti.



Siyahi ve Hispanik olan Watson, Sarver'a "Bunu söyleyemezsin" şeklinde yanıt verdiğinde, cevap olarak "Neden? Draymond Green n*** diyor." karşılığını aldığını belirtmişti.



Watson, bunun sonrasında "Bunu söyleyemezsin dedim." ifadesini yinelediğini açıklamıştı.



Sarver, geçtiğimiz günlerde hukuk ekibi aracılığıyla, ırksal açıdan duyarsız bir dil kullandığı iddialarını reddetmişti.



