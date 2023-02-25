NBA'de çılgın gece! Tam 351 sayı atıldı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Los Angeles Clippers-Sacramento Kings maçı geceye damga vurdu.



Crypto Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi 151-151 sona ererken, 2 uzatma sonunda kazanan taraf 176-175'lik skorla konuk ekip Sacramento Kings oldu. Clippers'ta Kawhi Leonard 44, Paul George 34 sayı ile dikkat çekerken, Sacramento Kings'de Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti.



Tarihe geçti



Toplamda 351 sayıya sahne olan bu maç NBA tarihinin en fazla sayı atılan ikinci maçı olarak tarihe geçti. NBA tarihinin en fazla sayı atılan maçı ise 1983 yılında Detroit ile Denver arasında oynandı. Toplamda 370 sayı atılan ve 3 uzatma devresi oynanan maçta Detroit, Denver'ı 186-184 mağlup etmişti.



Ayrıca bu maç, NBA'de iki takımın da 170 ve üzeri skor kaydettiği ikinci maç olarak tarihe geçmiş oldu.



Cedi'den 10 sayı



NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a 136-119 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı 5 ribaunt 1 asistle tamamladı. NBA'deki bir diğer milli oyuncu Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 116-101 mağlup olduğu karşılaşmada 5 sayı 9 ribaunt 8 asist kaydetti.



NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle;



Washington Wizards 109-115 New York Knicks

Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 128-99 Miami Heat

Chicago Bulls 131-87 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 113-121 Charloette Hornets

Golden State Warriors 116-101 Houston Rockets

Phoenix Suns 124-115 Oklahoma City Thunders

Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings





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