NBA'de çılgın gece! Tam 351 sayı atıldı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Los Angeles Clippers-Sacramento Kings maçı geceye damga vurdu.
Crypto Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi 151-151 sona ererken, 2 uzatma sonunda kazanan taraf 176-175'lik skorla konuk ekip Sacramento Kings oldu. Clippers'ta Kawhi Leonard 44, Paul George 34 sayı ile dikkat çekerken, Sacramento Kings'de Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti.
Tarihe geçti
Toplamda 351 sayıya sahne olan bu maç NBA tarihinin en fazla sayı atılan ikinci maçı olarak tarihe geçti. NBA tarihinin en fazla sayı atılan maçı ise 1983 yılında Detroit ile Denver arasında oynandı. Toplamda 370 sayı atılan ve 3 uzatma devresi oynanan maçta Detroit, Denver'ı 186-184 mağlup etmişti.
Ayrıca bu maç, NBA'de iki takımın da 170 ve üzeri skor kaydettiği ikinci maç olarak tarihe geçmiş oldu.
Cedi'den 10 sayı
NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a 136-119 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı 5 ribaunt 1 asistle tamamladı. NBA'deki bir diğer milli oyuncu Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 116-101 mağlup olduğu karşılaşmada 5 sayı 9 ribaunt 8 asist kaydetti.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle;
Washington Wizards 109-115 New York Knicks
Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks 128-99 Miami Heat
Chicago Bulls 131-87 Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves 113-121 Charloette Hornets
Golden State Warriors 116-101 Houston Rockets
Phoenix Suns 124-115 Oklahoma City Thunders
Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings
Crypto Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi 151-151 sona ererken, 2 uzatma sonunda kazanan taraf 176-175'lik skorla konuk ekip Sacramento Kings oldu. Clippers'ta Kawhi Leonard 44, Paul George 34 sayı ile dikkat çekerken, Sacramento Kings'de Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti.
Tarihe geçti
Toplamda 351 sayıya sahne olan bu maç NBA tarihinin en fazla sayı atılan ikinci maçı olarak tarihe geçti. NBA tarihinin en fazla sayı atılan maçı ise 1983 yılında Detroit ile Denver arasında oynandı. Toplamda 370 sayı atılan ve 3 uzatma devresi oynanan maçta Detroit, Denver'ı 186-184 mağlup etmişti.
Ayrıca bu maç, NBA'de iki takımın da 170 ve üzeri skor kaydettiği ikinci maç olarak tarihe geçmiş oldu.
Cedi'den 10 sayı
NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a 136-119 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı 5 ribaunt 1 asistle tamamladı. NBA'deki bir diğer milli oyuncu Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 116-101 mağlup olduğu karşılaşmada 5 sayı 9 ribaunt 8 asist kaydetti.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle;
Washington Wizards 109-115 New York Knicks
Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks 128-99 Miami Heat
Chicago Bulls 131-87 Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves 113-121 Charloette Hornets
Golden State Warriors 116-101 Houston Rockets
Phoenix Suns 124-115 Oklahoma City Thunders
Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ