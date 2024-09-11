NBA'in Avrupa basketbolu sahnesine yeni bir lig kurarak veya mevcut bir lige katılarak girmeyi düşündüğü iddia edildi.



The Athletic'ten Mike Vorkunov, NBA'in son yönetim kurulu toplantısında bu konunun tekrar ele alındığını ve ligin küresel etkisini genişletme konusundaki ilgisinin vurgulandığını bildirdi.



FIBA genel sekreteri Andreas Zagklis, Avrupa basketbolunun mevcut manzarasını görüşmek üzere yönetim kuruluna hitap ederken, NBA başkanı Adam Silver ise henüz somut bir plan yapılmamış olsa da ligin çeşitli fırsatları değerlendirdiğini belirtti:



"Şu anda Avrupa ile ilgili olarak, fırsata yoğun bir şekilde bakmayı kabul etmemiz dışında belirli bir plan yok."



Vorkunov, NBA'in mevcut Avrupa basketbol takımlarını entegre eden potansiyel bir lig de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırdığını söyledi ve ayrıca ligin, girişimini desteklemek için Körfez ülkelerinden olası yatırımları da değerlendirdiğini kaydetti.



EuroLeague'den bir takım başkanının, The Athletic'e yaptığı açıklamada Avrupa basketbolunun NBA'in ligleri yapılandırma ve ticarileştirme konusundaki becerisinden faydalanabileceğini söylediği öne sürüldü:



"Bu noktada pazarları ve turnuvaları belirli bir şekilde yapılandırmaya yönelik belirli bir ihtiyaç var."



Silver ayrıca, NBA'in Avrupa'ya yapacağı herhangi bir çıkarmanın mevcut basketbol altyapısını bozmayacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.



"Basketbola olan ilgi düzeyi açısından bulunduğumuz yer, ticari faaliyetlerin düzeyiyle orantılı değil." diyen Silver, herhangi bir girişimin başarılı olması için hem finansal olarak uygulanabilir hem de sürdürülebilir olması gerektiğini sözlerine ekledi.





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