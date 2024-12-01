Nazillispor umut tazeledi

Nazillispor, Hakan Fırıloğlu ile ilk galibiyetini alıp küme düşme hattından çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Nazillispor umut tazeledi
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01 Aralık 2024 15:46
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarsı Spor'u 2-1 yenen Nazillispor, yeni teknik direktörü Hakan Fırıloğlu yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. 

Tam 7 maç sonra kazanan siyah-beyazlılar 9 puana ulaşıp küme düşme potasından çıktı. Büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda ilk maçından zaferle ayrılan Hakan Fırıloğlu, "Bir takım içinde, oyuncular arasında moral ve motivasyon çok önemlidir. Biz takım olarak çok zor günler ve haftalar geçirdik. Çoğu maçımızı oyuncularımız iyi mücadele etmelerine rağmen bazı hatalar ve şanssızlıklar sonucunda kazanamadık. Beyoğlu maçını kazanıp aydınlık günlerin ilk adımını attık. Rakip kaleye 2 gol birden atarak 3 puan almasını bildik. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.
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