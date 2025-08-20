Nazillispor Başkanı Kaya: 'Alnımız ak'

TÜRK futbolunun köklü kulüpleri Nazillispor ve Ankaraspor, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te Başkent'te oynadıkları golsüz biten maçla ilgili o dönem ortaya atılan şike iddiaları nedeniyle 1,5 yıl sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, Nazilli cephesinden açıklama geldi.Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Etik Kurulu'nun raporuyla Nazillispor ve Ankaraspor'u o maç nedeniyle, müsabaka sonucunu etkileme ve bahis iddiası gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Kulüplerin PFDK'lık olduğu Futbol Disiplin Talimatı'nın 56 ve 57'nci maddeleri ligden düşürülmeden başlayan ve ömür boyu mene kadar varan ağır yaptırımlar içerirken, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, sevk kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Başkan Şahin Kaya açıklamada bulunarak,dedi.Sevk gerekçelerine ilişkin büyük çelişkiler olduğunu vurgulayan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya,ifadelerini kullandı.Açıklamalarını sürdüren Şahin Kaya, o dönem kendilerinin 1 puan gerisinde kalarak küme düşen Zonguldakspor'un şike yaptığını iddia ederek,diye konuştu.