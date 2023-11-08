UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Napoli, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Napoli, 39. dakikada Matteo Politano ile öne geçti. Union Berlin, bu gole 52. dakikada David Datro Fofana ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Napoli, grupta 7 puana yükseldi. Union Berlin ise Devler Ligi'ndeki ilk puanını aldı.
Napoli, gruplardaki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek. Union Berlin, Braga ile Portekiz'de karşılaşacak.
Napoli, 39. dakikada Matteo Politano ile öne geçti. Union Berlin, bu gole 52. dakikada David Datro Fofana ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Napoli, grupta 7 puana yükseldi. Union Berlin ise Devler Ligi'ndeki ilk puanını aldı.
Napoli, gruplardaki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek. Union Berlin, Braga ile Portekiz'de karşılaşacak.
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