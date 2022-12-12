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"Napoli, Osayi Samuel'i izliyor!"

Fenerbahçe'den Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimlerle ilgilendiği haberleri çıkan Napoli'nin, sarı-lacivertlilerin başarılı isimlerinden Bright Osayi-Samuel'i de izlediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Napoli, Osayi Samuel'i izliyor!'
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12 Aralık 2022 18:07
Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın oyuncularını yakından takip etmeye devam ediyor.

DI LORENZO'YA ALTERNATİF

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimleri takip ettiği belirtilen Napoli'nin, Bright Osayi Samuel'i de izlediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi Samuel'i takip ettiği kaydedildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki Osayi Samuel, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.

Nijerya Milli Takımı'nın formasını da giymeye başlayan Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. 

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