'Napoli, Osayi Samuel'i izliyor!'

Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın oyuncularını yakından takip etmeye devam ediyor.



DI LORENZO'YA ALTERNATİF



Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimleri takip ettiği belirtilen Napoli'nin, Bright Osayi Samuel'i de izlediği belirtildi.



İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi Samuel'i takip ettiği kaydedildi.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki Osayi Samuel, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.



Nijerya Milli Takımı'nın formasını da giymeye başlayan Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.



