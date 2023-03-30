Napoli, Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu!

Serie A'nın lideri Napoli, performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu.



Sport24'e göre Napoli, Kim Min-Jae'nin ayrılması durumunda bu yaz CSKA Moskova forması giyen Igor Diveev'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.



Haberde Kim'in yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtilirken, alternatiflerin arasına Rus oyuncunun da alındığı yazıldı.



İtalyanların, hedefinde Arsenal forması giyen Fransız stoper Saliba'nın da olduğu aktarılırken, uygun maliyeti sebebiyle önceliğini CSKA Moskovalı stopere vereceği ifade edildi. İki oyuncu için yaz transfer döneminde teklif yapılacağı da kaydedildi.



23 yaşındaki stoper Diveev bu sezon CSKA formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.





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