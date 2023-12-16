İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.



Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.



İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.





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