İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.
Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.
İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.
Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.
İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.
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