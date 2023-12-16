Napoli, iki hafta sonra kazandı!

Napoli, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve ligde iki hafta sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, iki hafta sonra kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 22:28
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.

Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.

İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery