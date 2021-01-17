Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Gennaro Gattuso'nun takımı Napoli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina kozlarını paylaştı.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 72. dakikalarda Lorenzo Insigne, 36'da Diego Demme, 38'de Hirving Lozano, 45. dakikada Piotr Zielinski ile 89'da Politano kaydetti.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, 73. dakikada oyuna girerken, bu sezon ligdeki 15. maçına çıktı.



Alınan bu sonucun ardından Napoli, 34 puana yükseldi. Fiorentina 18 puanda kaldı



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında Crotone'yi konuk edecek.



