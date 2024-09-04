Napoli'den Osimhen açıklaması!

Napoli, Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Napoli'den Osimhen açıklaması!
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04 Eylül 2024 19:36
Son güncelleme 04 Eylül 2024 19:39
Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama yaptı.

İtalyan ekibi, Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e ise 6 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini açıkladı.

Napoli forması altında 133 maçta sahaya çıkan Osimhen, 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

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