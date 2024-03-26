Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımın golcü ismi Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.



İtalyan basınında çıkan habere göre, Chelsea, Arsenal ve Paris Saint-Germain'in Osimhen ile ilgilendiği belirtidi. Il Mattino'da yer alan habere göre Victor Osimhen'in bu takımlar arasından PSG'ye gitmek istediği öne sürüldü.



BEKLENTİ 120 MİLYON EURO



Napoli Başkanı Aureli de Laurentiis'in ise Nijeryalı golcü için beklentisinin 120 milyon euro olduğu aktarıldı. Laurentiis'in, geçen yıl Osimhen için Suudi Arabistan'dan gelen 130 milyon euro'luk teklifi, daha yüksek beklenti nedeniyle kabul etmediği ancak şu anda beklentisinin 120 milyon euro olduğu kaydedildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki Osimhen, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 24 maçta 13 gol attı ve 4 asist yaptı.



