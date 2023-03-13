Nantes'tan Mustafa Muhammed açıklaması

Fransa Ligi'nde Nantes'ın Nice ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren Mustafa Muhammed için flaş bir açıklama geldi.



Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, oyuna sonradan giren ve attığı golle puan getiren 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile sorunu olmadığını açıkladı.



Galatasaray'dan kiralanan ve 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu Mustafa Muhammed için konuşan Antoine Kombouare, "Mustafa Muhammed ya da hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort gibi isimler kendisinin önünde. Takımda güçlü bir rekabet var. Mustafa Muhammed'in sonradan girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Asla pes etmemesini istiyorum çünkü ona inanıyorum ve ondan vazgeçmedim. Ama şunu anladım, mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, Fransa Ligi'nde bu sezon 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Fransa Kupası'nda 4 maçta 1 gol buldu.





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