Nantes son maçta kalmayı garantiledi

Ligue 1'in son haftasında Nantes, sahasında Angers'i 1-0 yenerek ligde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nantes son maçta kalmayı garantiledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 23:57
Son güncelleme 03 Haziran 2023 23:58
Fransa Ligue 1'in son haftasında düşmeme mücadelesi veren Nantes, sahasında Ajaccio'yu ağırladı.

Stade de la Beaujoire'da oynanan karşılaşmayı Nantes 1-0 kazanarak ligde kalmayı son maçta garantiledi.

Maçın 16. dakikasında Ganago'nun golüyle öne geçen Nantes, maçın sonuna kadar skoru korumayı başararak üç puanı aldı ve en yakın takipçisi Auxerre'in de Lens'e yenilmesiyle ligde kaldı.

Nantes'da bonservisi Galatasaray'da olan Mostafa Mohamed karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Nantes 36 puana yükselirken Auxerre'in 1 puan üzerinde 16. sırada sezonu bitirdi. Küme düşmesi daha önceki haftalarda kesinleşen Angers ise 18 puanda kaldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery