Nantes son maçta kalmayı garantiledi

Fransa Ligue 1'in son haftasında düşmeme mücadelesi veren Nantes, sahasında Ajaccio'yu ağırladı.



Stade de la Beaujoire'da oynanan karşılaşmayı Nantes 1-0 kazanarak ligde kalmayı son maçta garantiledi.



Maçın 16. dakikasında Ganago'nun golüyle öne geçen Nantes, maçın sonuna kadar skoru korumayı başararak üç puanı aldı ve en yakın takipçisi Auxerre'in de Lens'e yenilmesiyle ligde kaldı.



Nantes'da bonservisi Galatasaray'da olan Mostafa Mohamed karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Nantes 36 puana yükselirken Auxerre'in 1 puan üzerinde 16. sırada sezonu bitirdi. Küme düşmesi daha önceki haftalarda kesinleşen Angers ise 18 puanda kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ