Nani'den Manchester United'a olay söz: ''Lider yok!''

2007-2014 yılları arasında Manchester United forması giyen ve şu anda kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Luis Nani, eski takımı Manchester United ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından B24'e konuşan Nani, eski takımı için sert ifadeler kullandı.



''TAKIM RUHU VE LİDER YOK''



Nani, ''Manchester United'ın maçını izlediğinizde hiçbir takım fedakarlık ruhunun olmadığını, o kararlılığın olmadığını görürsünüz. 'Kazanmalıyız! Topla koşup topu ağlara göndermeliyiz' diyen bir lider oyuncuları yok.'' dedi.



Takımın bu durumuna üzüldüğünü söyleyen Nani, ''Her Manchester taraftarı gibi bunu kimse kabullenilemez. Doğru kararlanın alınıp uygulanması şart.'' şeklinde konuştu.



MANCHESTER UNITED KARİYERİ



İngiliz devinde 230 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu Nani, 41 gol ve 71 asistlik performans sergilemişti.



