28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Nafia ve Emine olimpiyat madalyası hedefliyor

Çin'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan, Paris 2024 ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini açıkladı.

calendar 28 Ekim 2025 16:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nafia ve Emine olimpiyat madalyası hedefliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan, olimpiyat madalyasını hedeflediklerini ifade ettiler.
 
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında görüşlerine yer verilen Nafia Kuş Aydın, bu başarıya özverili bir çalışmayla ulaştığını, antrenmanlarda her zaman en iyisini ortaya koyduğunu belirterek, "Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu oldum. Adımı spor tarihe altın harflerle yazdırdığım için çok mutluyum. Amacım 2027'de bu sayıyı üçe çıkarmak. Paris 2024'te bronz madalya kazandım. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerime nokta koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Emine Göğebakan ise şunları kaydetti:
 
"Hep bunun hayalini kuruyordum. 2-3 yıldır bu şampiyonaya katılmak için mücadele ediyordum ama bir türlü olmuyordu. Çok emek sarf ettim ve buraya gelerek şampiyon oldum. Neredeyse tekvandoyu bırakma noktasına gelmiştim. Ailem ve hocam beni yeniden motive ederek bu şampiyonaya hazırladılar. Bunu başardığıma inanamıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.