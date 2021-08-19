Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, Mich Batshuayi'nin siyah-beyazlı takıma transferi hakkında değer La Libre'den Jonau Gilles'e açıklamalarda bulundu.Michy Batshuayi hakkında açıklamalarda bulunan Fabrice N'Sakala,ve takıma büyük bir değer katabilir. Batshuayi, Boğaz'da şaşırmayacak. Beşiktaş'ta takım içerisinde Batshuayi gibi neşeli karaktere sahip bir çok futbolcumuz var" dedi.Batshuayi'nin Beşiktaş'ta yaşayabileceği süreci Ghezzal üzerinden anlatan Fabrice N'Sakala,Ghezzal, Beşiktaş'a gelmeden önce Leicester'da oynayamıyordu ama Beşiktaş'a geldi ve ligin en iyi futbolcusu oldu. Batshuayi da disiplinli bir futbolcu ve Chelsea'de daha az oynadığı için niteliklerini kaybetmedi" ifadelerini kullandı.N'Sakala, "Türkiye'de Ligue 1 ve Premier Lig'den çok daha farklı bşr oyun tarzı var. Futbolcunun kendi kendini yönetmesi çok önemli ve bu durum kollektif oyun anlayışının yaratılmasına yardımcı olur.Batshuayi'nin kariyerinin en iyi dönemine dönmesi için altın bir fırsatı var" şeklinde konuştu.İstanbul'da olmak Batshuayi için biçilmiş bir kaftan. Türkiye'de futbol yoğun duygularla yaşanıyor. Taraftarların sıcak olduğunun ve duygularını en tepede yaşadığının kabul edilmesi gerekiyor.şeklinde konuştu.