Mustafa Kaplan: 'Hatalarımızdan ders çıkartacağız'

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3-1 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Kaplan, maçta çok basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle iki duran toptan yediğimiz gol, bize biraz pahalıya patladı. İlk 20 dakika istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk. Ona göre çalışmalarımızı da yapmıştık ama ne yazık ki sahada bunu uygulayamadık." şeklinde konuştu.



Genç ve dinamik bir takım olduklarını dile getiren Kaplan, "Bugün belki havanın sıcak olması her iki takımı da etkilemiş olabilir. İki takım oyuncularını da kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu maçtaki hatalarımızdan ders çıkartacağız. Önümüzde Altay maçımız var ona hazırlanıp, bu mücadeleyi iyi bir şekilde geçmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.







