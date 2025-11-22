Mustafa Gürsel: 'Kazanmak çok önemliydi'

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi." dedi.Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi evlerinde üst üste oynadıkları iki maçtan galip geldikleri için oyuncularına teşekkür etti.Takım olarak çok iyi mücadele gösterdiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:"İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günde, güzel bir havada güzel bir 3 puan oldu. Bu lig çok farklı bir lig, onun için ayaklarımızı yere sağlam basıp biraz dinlendikten sonra önümüzdeki Sarıyer maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli olan aldığımız iyi sonuçları devam ettirebilmektir. Bunun için çalışacağız."